Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, az süre verdiği Arda Güler hakında, "Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil" ifadelerini kullandı.

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İspanya La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz maçının ardından basına yaptığı açıklamada, "La Liga mükemmel geçti. Çok az hata yaptık. Bu sınırlı bir mutluluk çünkü önümüzde çarşamba günü oynayacağımız Bayern Münih maçı çok önemli. Hepimizin aklı yüzde 100 o maçta" dedi.

"Arda Güler olması gereken rolü üstlendi"

Ancelotti, Cadiz maçında ilk 11'de oynatıp 66 dakika süre verdiği ve bu sezon çok az oynattığı milli futbolcumuz Arda Güler için, "Olması gereken rolü üstlendi. Genç biri. Şu anda niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı. Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil. Başlamış olan bu geçişin yavaş yavaş gerçekleştiğini ve çok iyi gittiğini vurgulamamız gerekiyor. Gençler ilerleme kaydediyor, tecrübeliler ise harika bir seviyeyi koruyor" değerlendirmesinde bulundu.