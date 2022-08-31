Petrol
96.56
-1.31%
Euro
18.169
-0.23%
Dolar
18.1925
-0.05%
Altın
1.002
-0.42%
Borsa
3176
0.35%
Bitcoin
369.328
-1.30%
BTXN Coin
4.22
-0.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması

    Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması

    Real Madrid, antrenmanlarında son teknolojiden faydalanıyor. İspanya devi, son çalışmasını frikik vuruşları için tasarlanan robotlarla gerçekleştirdi.
    • 31.08.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Teknolojinin gelişmesi spor dünyasını da bir hayli etkiliyor. Özellikle oyun içerisinde VAR sistemiyle oyunun yönetim biçimi büyük anlamda bir değişim içerisine girdi.

    Saha içinde olduğu kadar saha dışında da teknolojinin kullanımı oldukça yaygın. Özellikle sporcuların daha iyi bir antrenman yapması için bütün olanaklar seferber ediliyor.

    Dünyanın en büyük kulübü olarak kabul edilen Real Madrid de teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor.

    Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması İZLE

    Serbest vuruşta robotlarla çalışma

    İspanyol ekibi yeni sistemini sosyal medya hesabından paylaştı. Eflatun-beyazlılar, frikik için robot sistemini kullanmaya başladı.

    Tablet üzerinden kontrolü sağlanan sistem, bir tuşa basıldığında zırplıyor. Real Madrid de bu sistem ile oyuncularının serbest vuruş özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

    Real Madrid in robotlarla frikik çalışması #1

    Real Madrid in robotlarla frikik çalışması #2

    Real Madrid in robotlarla frikik çalışması #3

    Real Madrid in robotlarla frikik çalışması #4

    Real Madrid in robotlarla frikik çalışması #5


    İlginizi Çekebilir

    İlham Gencer 100 yaşına girdi
    Magazin

    İlham Gencer 100 yaşına girdi

    Antalya'da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
    İç Haber

    Antalya'da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir