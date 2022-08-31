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- Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması
Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması
- 31.08.2022 - 12:01
- Güncelleme : 31.08.2022 - 12:02
Teknolojinin gelişmesi spor dünyasını da bir hayli etkiliyor. Özellikle oyun içerisinde VAR sistemiyle oyunun yönetim biçimi büyük anlamda bir değişim içerisine girdi.
Saha içinde olduğu kadar saha dışında da teknolojinin kullanımı oldukça yaygın. Özellikle sporcuların daha iyi bir antrenman yapması için bütün olanaklar seferber ediliyor.
Dünyanın en büyük kulübü olarak kabul edilen Real Madrid de teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor.
Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması İZLE
Serbest vuruşta robotlarla çalışma
İspanyol ekibi yeni sistemini sosyal medya hesabından paylaştı. Eflatun-beyazlılar, frikik için robot sistemini kullanmaya başladı.
Tablet üzerinden kontrolü sağlanan sistem, bir tuşa basıldığında zırplıyor. Real Madrid de bu sistem ile oyuncularının serbest vuruş özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor.