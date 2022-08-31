Real Madrid, antrenmanlarında son teknolojiden faydalanıyor. İspanya devi, son çalışmasını frikik vuruşları için tasarlanan robotlarla gerçekleştirdi.

Teknolojinin gelişmesi spor dünyasını da bir hayli etkiliyor. Özellikle oyun içerisinde VAR sistemiyle oyunun yönetim biçimi büyük anlamda bir değişim içerisine girdi.

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da teknolojinin kullanımı oldukça yaygın. Özellikle sporcuların daha iyi bir antrenman yapması için bütün olanaklar seferber ediliyor.

Dünyanın en büyük kulübü olarak kabul edilen Real Madrid de teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor.

Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması İZLE



Serbest vuruşta robotlarla çalışma

İspanyol ekibi yeni sistemini sosyal medya hesabından paylaştı. Eflatun-beyazlılar, frikik için robot sistemini kullanmaya başladı.

Tablet üzerinden kontrolü sağlanan sistem, bir tuşa basıldığında zırplıyor. Real Madrid de bu sistem ile oyuncularının serbest vuruş özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor.