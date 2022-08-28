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    Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta oynamama sebebi

    Beşiktaş'tan ayrılıp Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz ile Emirhan İlkhan, yeni transfer oldukları takımlarında şans bulamıyor. Rıdvan için açıklama geldi.
    • 28.08.2022 - 14:05
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    Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta oynamama sebebi

    Beşiktaş'tan Avrupa hayalini gerçekleştirmek üzere ayrılan genç futbolcular Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan, yeni takımlarında şu ana kadar beklenen şansı bulamamalarıyla dikkati çekti.

    İskoçya'da Rangers formasıyla ilk maçında 63 dakika oynayan Rıdvan Yılmaz, daha sonra süre alamadı. Rangers'ın 4-0 kazandığı Ross County maçında yedeklerde başlayan futbolcu haftayı oynamadan tamamladı.

    "Fiziksel olarak güçlenmeli"

    Gio van Bronckhorst maç sonunda ise yeni transferlerin durumlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı ve rotasyon mesajı verdi.

    Gio van Bronckhorst, "Bizim elimizde bir kadro var ve rotasyon yapabiliriz. Çok fazla maç oynuyoruz. Biz oyunumuza bakmalıyız. En güçlü takımı seçiyorum. Yeni transferler de şans bulacak ama fiziksel olarak daha fazla güçlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Yılmaz ın Rangers ta oynamama sebebi #1

    Emirhan da şans bulamıyor

    Öte yandan Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İlkhan da İtalyan ekibinde şans bulamıyor.

    Daha önce Torino formasıyla 3 dakika şans bulabilen Emirhan, Torino'nun 2-1 galip bitirdiği Cremonese deplasmanına kulübede başladı ve süre alamadan haftayı kapattı.

    Rıdvan Yılmaz ın Rangers ta oynamama sebebi #2


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