Robert Lewandowski: Messi Barça'ya ait ve dönerse inanılmaz olacak Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, gelecek sezon Lionel Messi ile birlikte oynamak istediğini söyledi.

Barcelona'nın sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten transfer ettiği yıldız golcü Robert Lewandowski, kulübün efsaneleri arasında yer alan ve futbol kariyerine PSG'de devam eden dünya yıldızı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunan Robert Lewandowski, gelecek sezon Lionel Messi ile oynamak için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Onun Barcelona'ya ait olduğunu biliyoruz"

Arjantinli futbolcunun dönüşü hakkında Lewandowski şu açıklamayı yaptı:

"Messi Barça'ya ait ve dönerse inanılmaz olacak. Onun Barcelona'ya ait olduğunu biliyoruz. Ne olacağını bilmiyorum ama umarım gelecek sezon birlikte oynayabiliriz."

"Takım arkadaşlarım ve ben şampiyonluk için çok çalışıyoruz"

Golcü futbolcu ayrıca LaLiga şampiyonluğu hakkında şu ifadeleri kullandı: