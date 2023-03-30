Robert Lewandowski paylaştı ortalık yıkıldı! Kim der 34 yaşında diye... Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, antrenman yaptığı sırada paylaştığı pozla sporseverlerden tam not aldı.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, ilerleyen yaşına rağmen klasından ve formundan bir şey kaybetmedi.

Uzun yıllar forma giydiği Bayern Münih'ten Katalan ekibine transfer olan Polonyalı golcü, burada çıktığı 33 maçta 25 gol 6 asist yaparak harika bir performans sergiledi.

"Kim der 34 yaşında diye"

34 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan bireysel çalışma yaptığı bir fotoğrafı da paylaşmayı ihmal etmedi.

Lewa'nın kusursuz fiziği futbolseverlerden tam not aldı. Kullanıcılar "Kim der 34 yaşında" şeklinde yorumlarda bulundu.