Robert Lewandowski'nin düğün dansı Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski eşi Ana ile nikah tazeledi. Çiftin düğünlerinde yaptıkları dans ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Geçtiğimiz sezonun başında uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılarak LaLiga ekibi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, eşiyle birlikte sürpriz bir karara imza attı.

Golcü futbolcu, 33 yaşındaki eşi Ana ile tekrar evlendi.

"Yine başardık"

Nikah tazeleyen ünlü isim, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını da paylaştı.

Ana'nın beyaz bir elbiseyle poz verdiği, Barcelonalı forvetin ise takım elbise giydiği fotoğrafa "Yine başardık" açıklaması yazıldı.

Düğün dansı çok konuşuldu

Yapılan düğün organizasyonunda ise Barcelona ve Polonya Milli Takımı'nda attığı gollerle futbol dünyasına damgasını vuran 34 yaşındaki futbolcu, iyi performasını bu kez sahnede gösterdi.

Eşiyle birlikte dans eden yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.