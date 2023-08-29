Roberto Mancini: Suudi Arabistan'ı para için seçmedim Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü Roberto Mancini, tercihinin sebebinin para olmadığını iddia etti.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nini milli takımın başına getirildiğini açıklamıştı.

İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan özel video ile duyuruldu.

Mancini'nin sözleşme detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, İtalyan basını ünlü teknik direktörün 2.5 senede 50 milyon euro net maaş artı bonus kazanacağını yazdı.

"Yeterince param var"

İtalyan teknik direktör yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a para için gelmediğini iddia etti.

Suudi Arabistan'a para için gelmedim, yeterince param var.

Galatasaray'ı da çalıştırdı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, teknik adamlık kariyeri boyunca Fiorentina, Lazio, Milan, Manchester City, Inter ve Zenit Saint Petersburg'ta görev yapmıştı.