Roma, Hellas Verona'ya şans tanımadı

İtalya Serie A 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Artem Dovbyk ve 79. dakikada Matias Soule attı.

ZEKİ, ASİST YAPTI

Roma'da Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi ve takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ev sahibi ekip Roma, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Roma, 12 puana yükseldi. Hellas Verona, 3 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.