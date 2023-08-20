Roma ile Salernitana berabere kaldı İtalya Serie A'da sezonunun ilk hafta maçında Roma sahasında Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Roma ile Salernitana karşı karşıya geldi.

Roma'nın ev sahipliğinde Olimpico'da oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İki takım yenişemedi

Roma, 17. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle öne geçti. Salernitana, 36. dakikada Andrea Candreva'nın golüyle skoru eşitledi.

Candreva, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Roma, Belotti'nin 82. dakikadaki golüyle puana ortak oldu.

Bu beraberliğin ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı. Roma, 2. haftada Hellas Verona deplasmanına gidecek. Salernitana ise evinde Udinese'yi konuk edecek.