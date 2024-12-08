Roma, Lecce'yi rahat geçti

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İtalya Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde Roma ile Lecce karşı karşıya geldi.
Olimpico Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Roma 4-1'lik skorla kazandı.
ROMA, 4 GOLLE KAZANDI
Roma'ya galibiyeti getiren golleri; 13'te Alexis Saelemaekers, 59'da Gianluca Mancini, 66'da Niccolo Pisilli ile 86'da Manu Kone kaydetti. Lecce'nin tek golünü ise 40'da penaltıdan Nikola Krstovic attı.
ZEKİ ÇELİK SAKATLANDI
Roma'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
ROMA PUANINI 16'YA ÇIKARDI
Roma, bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükseltti. Lecce, 13 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Como deplasmanına gidecek. Lecce, Monza'yı ağırlayacak.
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