Roma, sahasında Bologna'yı yendi

Serie A'nın ilk haftasında Roma, evinde Bologna'yı konuk etti.

ROMA’YA GALİBİYETİ FRANCA GETİRDİ

Stadio Olimpico'da oynanan mücadele Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Roma'nın galibiyet golü Wesley Franca'dan geldi.

Bologna'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ciro İmmobile 29. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte Roma ilk hafta sonunda puanını 3'e yükseltirken Bologna lige 0 puanla başladı.

Roma, Serie A'nın 2.haftasında Pisa ile deplasanda mücadele edecek. Bologna ise evinde Como'yu ağırlayacak.