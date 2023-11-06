Roma uzatmada bulduğu gollerle Lecce'yi devirdi

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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Lecce'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü.
Roma'dan mucize geri dönüş
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti ve galibiyeti aldı.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik süre bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken Lecce ise 13 puanda kaldı.
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