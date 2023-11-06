Roma uzatmada bulduğu gollerle Lecce'yi devirdi
ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Lecce'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Pontus Almqvist ile öne geçen Lecce maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü sürdürdü.

Roma'dan mucize geri dönüş

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle skoru dengeleyen Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti ve galibiyeti aldı.

Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 17'ye yükseltirken Lecce ise 13 puanda kaldı.