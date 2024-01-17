Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, kariyeri boyunca dev tazminatlar kazandı Futbolun tarihinin önemli isimlerinden olan ve sayısız başarılar kazanan Jose Mourinho takımlardan ayrılarak adeta bir servet kazandı. Mourinho kariyeri boyunca tazminatlardan 99.2 milyon euro kazanç elde etti.

ensonhaber.com

Serie A ekiplerinden Roma'da, teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona ermişti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

İtalyan ekibinin başında 138 karşılaşmaya çıkan ve 1.70 puan ortalaması yakalayan Mourinho, Roma ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

3.5 milyon euro alacak

Roma ile aldığı üst üste kötü sonuçların ardından görevine son verilen Mourinho, İtalyan kulübünden 3.5 milyon euro tazminat kazanacak.

Kariyeri boyunca 99.2 milyon euro tazminat kazandı

Tecrübeli teknik adamın daha önce çalıştırdığı takımlarda da kazandığı tazminatlar dikkat çekti.

Mourinho, 2007'de Chelsea'den 20.9 milyon euro, 2013'te Real Madrid'den 19.7 milyon euro, 2015'te yeniden Chelsea'den 14.7 milyon euro, 2018'de Manchester United'dan 19.7 milyon euro ve 2021 yılında Tottenham'dan 20.9 milyon euro tazminat kazanmıştı.

Jose Mourinho, şu ana kadar çalıştırdığı takımlardan 99.2 milyon euro tazminat kazanarak büyük bir servetin sahibi oldu.