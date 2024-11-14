Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri

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Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri'nin getirildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Ranieri'nin sezon sonuna kadar takımın başında olacağı aktarıldı.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarının önümüzdeki aylarda da süreceği ve Ranieri'nin bu süreçte söz sahibi olacağı vurgulandı.

MONTELLA'YI DA İSTEDİLER

Hatırlanacağı üzere Roma, A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya da teklif yapmış ancak İtalyan teknik adam görevinden ayrılmamıştı.

CLAUDIO RANIERI KİMDİR?

Claudio Ranieri, doğum tarihi 20 Ekim 1951, Roma, İtalya, İtalyan futbol menajeri ve eski futbolcudur. İtalya'da ve dünya çapında birçok kulübü çalıştırmasıyla tanınır ve özellikle 2015-2016 sezonunda Leicester City ile Premier League şampiyonluğu kazanmasıyla futbol tarihine geçmiştir. İşte Claudio Ranieri'nin kısa bir biyografisi:

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Ranieri, profesyonel futbolculuk kariyerine 1973 yılında Roma'da başladı. Ancak Roma'da çok fazla maçta forma giyme şansı bulamadı. Kariyerinin büyük bir bölümünü Catanzaro, Catania ve Palermo'da geçirdi. Toplamda 363 maçta oynadı ve 9 gol attı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Cagliari: Ranieri, antrenörlük kariyerine 1988'de Cagliari'de başladı ve takımı ile Serie A'ya yükseltti.

Napoli: 1991-1993 yılları arasında Napoli'yi çalıştırdı ve UEFA Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Fiorentina: 1993-1997 yıllarında Fiorentina ile Serie A'ya yükseldi ve Coppa Italia ile Supercoppa Italiana kazandı.

Valencia: İspanya'ya taşındı ve 1997-1999 arasında Valencia'yı çalıştırdı. Burada Copa del Rey ve UEFA Intertoto Kupası'nı kazandı.

Atlético Madrid: Kısa bir süre Atlético Madrid'i de çalıştırdı.

Chelsea: 2000-2004 yılları arasında Chelsea'nin başında oldu, burada Premier League'deki en iyi performanslarından birini sergiledi.

Juventus, Roma, Inter Milan: İtalya'ya döndü ve bu büyük kulüplerde de görev aldı.

Leicester City: 2015-2016 sezonunda Leicester City ile Premier League şampiyonluğunu kazandı, bu başarı tarihteki en büyük futbol sürprizlerinden biri olarak kabul edilir.

Cagliari (Tekrar): Kariyerinin son dönemlerinde Cagliari'ye geri döndü ve 2023-2024 sezonunda takımı Serie A'ya yükseltti, ardından antrenörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

Ranieri, futbol dünyasında "King Claudio" lakabıyla da tanınmaktadır ve katıldığı her kulüpte futbolcularla olan iyi ilişkileri ve saha dışındaki insanlık yönüyle de bilinir. 2024 yılının Kasım ayında, AS Roma ile yeniden anlaşarak kulübe geri döndü.