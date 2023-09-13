Romanya - Kosova maçına damga vuran pankart: Kosova, Sırbistan'dır EURO 2024 elemelerinde Romanya ile Kosova arasındaki mücadele tribünlerde açılan "Kosova Sırbistan'dır" pankartının ardından durdu. Yetkililer aralarında görüştü ve mücadele 50 dakikalık bir aranın ardından tekrardan devam etti.

ensonhaber.com EURO 2024 Elemeleri'nde Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Mücadeleye olaylar damga vurdu. Rumen taraftarlar, Kosova marşının okunduğu dakikalarda Sırbistan tezahüratı yaparak ortamı gerdi. Ardından da açtıkları "Kosova Sırbistan'dır" pankartı ile işi son raddeye getirdi. Maç 50 dakika durdu Bunun ardından maç durdu ve oyuncular soyunma odasına gitti. Stadyumda bu çirkin tezahüratların yapılmaması konusunda anons yapıldı. Romanya, Kosova ve UEFA yetkililerin yaptığı toplantının ardından maça devam etme kararı alındı. Mücadele 50 dakika sonra yeniden başladı.

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