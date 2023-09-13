Romanya - Kosova maçına damga vuran pankart: Kosova, Sırbistan'dır

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EURO 2024 Elemeleri'nde Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Mücadeleye olaylar damga vurdu.
Rumen taraftarlar, Kosova marşının okunduğu dakikalarda Sırbistan tezahüratı yaparak ortamı gerdi. Ardından da açtıkları "Kosova Sırbistan'dır" pankartı ile işi son raddeye getirdi.
Maç 50 dakika durdu
Bunun ardından maç durdu ve oyuncular soyunma odasına gitti.
Stadyumda bu çirkin tezahüratların yapılmaması konusunda anons yapıldı.
Romanya, Kosova ve UEFA yetkililerin yaptığı toplantının ardından maça devam etme kararı alındı. Mücadele 50 dakika sonra yeniden başladı.