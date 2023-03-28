Ronaldinho, büyülemeye devam ediyor Futbol dünyasının en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen 43 yaşındaki Ronaldinho, ayak-voleybolunda sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

2015 senesinde Brezilya ekibi Fluminense formasıyla futbol kariyerini sonlandıran Ronaldinho, yaptığı şık hareketlerle futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Ayak-voleybolunda klasını gösterdi Brezilyalı efsane Ronaldinho, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ayak-voleybolunda şov yaptı. Instagram paylaşımında futbolcunun 43 yaşına gelmesine rağmen klasından bir şey kaybetmediğini gösterdiği anlar büyük ilgi gördü. Video 20 saatte 10 milyon izlenmeyi geçti. 665 maçta 267 gol attı Barcelona, Milan ve PSG gibi dev kulüplerde oynayan Ronaldinho kariyeri boyunca 665 mücadelede forma giydi. Yetenekli isim bu maçlarda 267 gol kaydetti.