2015 senesinde ekibi Fluminense formasıyla kariyerini sonlandıran Ronaldinho, yaptığı şık hareketlerle futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Ayak-voleybolunda klasını gösterdi

Brezilyalı efsane Ronaldinho, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ayak-voleybolunda şov yaptı.

Instagram paylaşımında futbolcunun 43 yaşına gelmesine rağmen klasından bir şey kaybetmediğini gösterdiği anlar büyük ilgi gördü. Video 20 saatte 10 milyon izlenmeyi geçti.

Ronaldinho, büyülemeye devam ediyor

665 maçta 267 gol attı

Barcelona, Milan ve PSG gibi dev kulüplerde oynayan kariyeri boyunca 665 mücadelede forma giydi. Yetenekli isim bu maçlarda 267 gol kaydetti.

Ronaldinho, büyülemeye devam ediyor
Ronaldinho, büyülemeye devam ediyor
Ronaldinho, büyülemeye devam ediyor