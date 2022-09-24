Ronaldinho: Lionel Messi tarihin en iyisi değil

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söylemenin çok zor olduğunu açıkladı.

Futbolun en efsane isimlerinden biri hiç şüphesiz, oyun tarzı ve çalımlarıyla Ronaldinho...

Ronaldinho ile Lionel Messi, Barcelona'da birlikte forma giydiler. Brezilyalı efsane, Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyisi olduğundan emin değil.

Ronaldinho, vatandaşı Pele ve Maradona gibi efsane isimleri eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin önüne koydu.

Circus Cup öncesi basın toplantısında konuşan Ronaldinho, Lionel Messi hakkında gelen soruyu da yanıtladı.

"Bunu söylemek çok zor"

Brezilyalı efsane, Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek çok zor. Çünkü çok fazla oyuncu var. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama Pele, Maradona ve birçok oyuncu var. Her biri kendi zamanlarının en iyileri."





"Barcelona bir geçiş döneminde"

Eski kulübü hakkında da konuşan Ronaldinho şunları söyledi: "Barcelona bir geçiş döneminde. Birçok değişikliğin yaşandığı bir dönem. Umarım işler onlar için yolunda gider, iyi bir teknik direktörleri ve yetenekli oyuncuları var. Barça zirveye dönmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip."