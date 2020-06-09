Ronaldinho aylar sonra konuştu

Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho, aylar sonra yüzünü gösterdi. Mundo Deportivo'ya konuşan Brezilyalı efsane, "Dünya başıma yıkılırken, artık nefes alamazken bile yolumu futbol aydınlattı" dedi.

Sahte pasaport nedeniyle Paraguay'da geçirdiği hapis günleri sona eren, ülkeyi terk etmemek kaydıyla tahliye edilen ve Paraguay'da Hotel Palmaroga'da mahkeme gününü bekleyen Ronaldinho, Katalonya merkezli spor gazetesi Mundo Deportivo'ya konuştu.

İşte Ronaldinho'nun hapis günleri ve yaşadıkları...

Barcelona, bu zorlu günlerinde yanında oldu mu?

"Barcelona bana her zaman sevgiyle ve saygıyla yaklaşmıştır. Tüm kalbimle tüm Barcelona camiasına ve taraftarlarına teşekkürlerimi sunuyorum."

"PUYOL'UN SÖZLERİ BANA GÜÇ VERDİ"

Puyol, senin durumunla yakından ilgilendi. Onun gözünde bu kadar değerli olduğunu biliyor muydun?

"Carles ile aramız her zaman çok özel olmuştur. Çok iyi biri. Sadece Carles değil tüm Barcelona camiasıyla aramda özel bir bağ var. Ben futbolu tutku ve profesyonellikle oynadım. Onlar da benim nasıl biri olduğumu biliyor ve zor günlerimde yardım elini esirgemediler. Carles'in ben hapisteyken sözleri çok önemliydi. Bana güç verdi."





Bulunduğun otel, Barcelona kulübüne ait. Kaderin böyle bir şehirde ve bu şekilde tecelli etmesi nasıl hissettiriyor?

"Otelin Barcelona'ya ait olduğunu biliyorum. Barcelona ve ben, sonsuza kadar birlikte olacağız. Her zaman ikinci vatanım, Barselona şehri olacak. Kalbimin derinliklerine yer alan, unutulmaz bir yer."

"FUTBOL YOLUMU AYDINLATTI"

Futbolun dünyanın her yerine en birleştirici sporlardan biri olarak kabul ediliyor. Ne düşünüyorsun?

"Futbol her yerde güzel! Eşsiz ve global bir fenomen. Hayatım boyunca bana kapıları açan bir hediye oldu. Dünya başıma yıkılırken veya artık nefes alamazken bile yolumu aydınlattı."





Pandemi sonrası futbol, sence nasıl olacak?

"Dünya olarak farklı bir tecrübe yaşıyoruz. Uzun süre maçlar oynanmadı. Stadyumlar boş kalacak ve bunu hayal bile edemiyorum. Taraftarın verdiği ekstra enerji olmayacak. Hepimiz, bu 'yeni normal'e adapte olmak zorundayız."

Barcelona formasıyla yaşadığın en unutulmaz an hangisiydi?

"Bir tanesini seçemem. Barcelona ile yaşadığım birçok unutulmaz an var. Çok büyük kupalar kazandık."

Seninle karakterize edilen ve herkese neşe saçan bir gülümsemen var. Bu gülümsemeni kaybettiğin oldu mu?

"Hayat her zaman kolay değil ama sürekli etrafıma neşe saçmaya çalışırım. Bunu da futbol oynayarak yaparım. En kötü anlarda, en mutsuz zamanlarda bile futbola sarılırım."