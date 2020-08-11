Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor

Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta, takımdan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

Lyon'a elenen Juventus'ta tam 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremeyen Cristiano Ronaldo, büyük üzüntü yaşıyor.

Takımdan ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız, kafa dağıtmak için 7 milyon dolarlık yatıyla İtalya açıklarında tatile çıktı.

DÜNYANIN EN PAHALI YATLARINDAN BİRİ

Sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiren 35 yaşındaki futbolcunun sahip olduğu yat, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci’yi satın almıştı.