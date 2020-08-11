Dolar
7.2972
-0.5519%
Euro
8.5684
-0.5489%
Altın
1996.35
-1.5397%
Borsa
1092.45
1.5741%
G. Altın
469.179
-1.9375%
Bitcoin
85832.21
-1.4552%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor

    Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta, takımdan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 09:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor

    Lyon'a elenen Juventus'ta tam 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremeyen Cristiano Ronaldo, büyük üzüntü yaşıyor.

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #1

    Takımdan ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız, kafa dağıtmak için 7 milyon dolarlık yatıyla İtalya açıklarında tatile çıktı.

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #2

    DÜNYANIN EN PAHALI YATLARINDAN BİRİ

    Sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiren 35 yaşındaki futbolcunun sahip olduğu yat, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #3

    Ronaldo, geçtiğimiz günlerde de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci’yi satın almıştı.

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #4

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #5

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #6

    Ronaldo, 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor #7

    Görüş Bildir