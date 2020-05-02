Ronaldo adasını keşfe çıktı Ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'dan ayrılarak ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo'nun, kaldığı adayı satın aldığına dair çıkan söylentiler gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve çocuklarıyla beraber adadaki villasında yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımla çıkan bu haberleri doğrulamış oldu.

"ADAMI KEŞFE ÇIKTIK"

Çocuğuyla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ronaldo, fotoğrafın altına "En iyi arkadaşımla adamı keşfe çıktık" notunu düştü.