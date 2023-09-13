Ronaldo, Fas'taki otelini depremzedelere açtı mı? Otel yönetiminden açıklama geldi Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinden deprem felaketi sonrasında açıklama geldi.

ensonhaber.com

Fas'ın Dağlık Yüksek Atlas bölgesi Cuma günü 6,8 (bazı kaynaklara göre 7) büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Doğal afet sonucunda 2.000'den fazla kişi hayatını kaybederken birçok insan da bu felaketten yaralı olarak kurtuldu ve hala kayıp insanların olduğu da bildiriliyor.

Arjantinli efsane Lionel Messi bölgeye taziye dileklerini sunanlar arasında yer aldı ve bölgeye yönelik destekler devam ediyor.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş'teki CR7 otelini barınak arayanların hizmetine sunduğu bildirilmişti ancak otel durumun böyle olmadığını açıkladı.

Otelden açıklama

Bir otel sözcüsü Liberation'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu yanlış bilgi. Şu anda sahip olduğumuz tüm müşterilerimiz normal bir şekilde rezervasyon yaptırdı ve otelimizde bulunuyorlar.



"Otelimiz, şu anda deprem mağdurları için barınak olarak kullanılmıyor.

Büyük zarar var

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Marakeş'in eski şehir bölgesi, şiddetli depremden büyük zarar gördü.

Çok sayıda bina ve duvar çökerken dar geçitler yaralıların güvenli bir yere götürülmesini zorlaştırıyor.

Kasaba meydanları yiyecek, su ve yatakların bulunduğu derme çatma acil durum barınaklarına dönüştürüldü.

Fas Milli Takımı, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için üzerine düşeni yapıyor ve oyuncular depremden zarar görenlere destek olmak için kan bağışında bulunuyorlar.