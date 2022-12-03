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    Ronaldo: Güney Koreli oyuncuya susmasını söyledim

    Portekiz Milli Takımı Kaptanı Cristiano Ronaldo, Güney Kore karşılaşmasında oyundan çıkarken yaşanan küçük tartışmayı anlattı.
    • 03.12.2022 - 09:04
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    Ronaldo: Güney Koreli oyuncuya susmasını söyledim

    Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken Güney Koreli futbolcuyla yaşanan gerginliği anlatan Ronaldo, "Güney Koreli futbolculardan biri, oyuncu değiştirme sırasında daha çabuk gitmemi söyledi. Ona susmasını söyledim. Bunu yapma yetkisi yok. Görüşünü söylemesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

    Ronaldo: Güney Koreli oyuncuya susmasını söyledim #1

    "Sahada olan sahada kalır"

    Ronaldo ayrıca, "Hakem, bana bunu yapmamı söyleseydi tempomu yükseltirdim. Tartışmaya gerek yok, sahada olan sahada kalır." dedi.


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