Ronaldo ile buluşan IShowSpeed kolundaki Messi dövmesini sakladı Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed hayranı olduğu yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla bir araya geldi. Bu buluşmada fenomenin kolundaki Lionel Messi dövmesini saklaması dikkatlerden kaçmadı.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, sahasında Bosna Hersek'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleden Portekiz 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken tribünlerde onun büyük hayranlarından biri olan sosyal medya fenomeni IShowSpeed ismiyle tanınan Darren Watkins Jr. vardı.

Hayranı olduğu Ronaldo'yla bir araya geldi

Uzun zamandır Portekizli yıldızla tanışmayı bekleyen genç yayıncının hayali, maç sonunda gerçekleşti. Speed, Ronaldo ile tanışma fırsatı sevinçten adeta havalara uçtu.

Yayıncı, fotoğraf çekilmek isterken Ronaldo'nun 'sakin ol' dediği duyuldu. Hayranı olduğu ünlü futbolcuya kavuşan IShowSpeed ise 'Başardım' dedi.

Koluna Lionel Messi dövmesi yaptı

Bu tanışma sırasında ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Kolunda bileklik bulunan genç yayıncının bir Lionel Messi dövmesi olduğu öğrenildi.

Girdiği bir iddia sonucunda bileğine Arjantinli yıldızın dövmesini yapan IShowSpeed sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.