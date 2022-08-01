Ronaldo oyundan çıkarılınca stadyumu terk etti

Manchester United'daki geleceği merak konusu olan Ronaldo, takımının R. Vallecano ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında oyundan alınmasının ardından stadyumu terk etti.

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan Manchester United, Old Trafford’da taraftarlarının önünde Rayo Vallecano’yu konuk etti.

Manchester United taraftarları, Ronaldo’ya maç öncesi sevgi gösterilerinde bulunurken, Portekizli yıldız ilk 45 dakikada varlık gösteremedi.

Manchester United, Ronaldo'nun yerine oyuna dahil olan Amad Diallo'nun 48. dakikada attığı golle sahasında 1-0 öne geçerken, Rayo Vallecano bu gole 57. dakikada Alvaro Garcia ile karşılık verdi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland ve Avustralya'da gerçekleştirilen sezon öncesi kamplarına ailevi sebepler ile katılmayan ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Portekizli yıldız, devre arasında oyundan alınmasının ardından maçın sonunu beklemeden Old Trafford'dan ayrıldı.

Ayrılık haberleri sonrası “mutluyum” dedi

Ronaldo’nun devre arasında Old Trafford’u terk etmesi ayrılık ihtimalinin güçlendiği yorumlarının yapılmasına sebep olurken, Portekizli yıldız maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullandı.