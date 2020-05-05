Ronaldo, İtalya'ya döndü Sosyal izolasyon sürecini ailesiyle birlikte Portekiz'de geçiren Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 34 milyon euro değerindeki özel jetiyle Torino'ya uçtu.

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, virüs nedeniyle ligler askıya alınmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal izolasyon sürecini ailesiyle birlikte Portekiz'deki Madeira Adası'nda geçiriyordu.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz gün İtalya'ya döndü.

ÖZEL JETİYLE İTALYA'YA UÇTU

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dönüşüne önce izin verilmeyen Ronaldo'ya, beklenen iznin birkaç saat sonra çıktığı ve Portekizli yıldızın 34 milyon euro değerindeki özel jetiyle Torino'ya döndüğü öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine Serie A'nın da yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.