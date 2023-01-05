Petrol
79.27
1.84%
Euro
19.7569
-0.68%
Dolar
18.771
0.15%
Altın
1.105
-1.09%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
319.885
-0.07%
BTXN Coin
7.11
-3.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Ronaldo ve Aboubakar arasındaki diyalog ortaya çıktı

    Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı sırada Vincent Aboubakar ile Portekiz Milli Takımı kulüp doktoru hakkında konuştuğu öğrenildi.
    • 05.01.2023 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ronaldo ve Aboubakar arasındaki diyalog ortaya çıktı

    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olarak Avrupa kariyerini sonlandıran Portekizli yıldız Crsitiano Ronaldo, yapılan imza töreninin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıkmıştı.

    37 yaşındaki futbolcu, yapılan idmandan önce yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelip tanışmıştı.

    Ronaldo ve Aboubakar şakalaşmıştı

    Bu tanışmada ise en çok Ronaldo ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar arasında olan diyalog dikkat çekmişti. İkilinin ne konuştuğu büyük merak konusu uyandırmıştı.

    Ronaldo ve Aboubakar arasındaki diyalog ortaya çıktı #1

    "Noronha sana sevgilerini gönderdi"

    İki oyuncunun Portekiz Milli Takımı kulüp doktoru hakkında konuşulduğu öğrenildi.

    Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı doktoru Joao Carlos Noronha'dan Kamerunlu forvet Aboubakara'a selam getirdiği öğrenildi.

    Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" dedi. Aboubakar ise gülümseyerek teşekkür etti.

    Ronaldo ve Aboubakar arasındaki diyalog ortaya çıktı İZLE

    Ameliyatını Noronha gerçekleştirdi

    30 yaşındaki Vincent Aboubakar, Porto döneminde ağır bir sakatlık geçirmişti. Aboubakar'ın ameliyatını ise o dönemde Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti.


    KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav tarihleri..
    Eğitim

    KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav tarihleri..

    İlk kez 1 milyon TL'yi aştı: Honda Civic 2023 fiyat listesi
    Otomobil

    İlk kez 1 milyon TL'yi aştı: Honda Civic 2023 fiyat listesi

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir