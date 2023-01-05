Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı sırada Vincent Aboubakar ile Portekiz Milli Takımı kulüp doktoru hakkında konuştuğu öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olarak Avrupa kariyerini sonlandıran Portekizli yıldız Crsitiano Ronaldo, yapılan imza töreninin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıkmıştı.

37 yaşındaki futbolcu, yapılan idmandan önce yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelip tanışmıştı.

Ronaldo ve Aboubakar şakalaşmıştı

Bu tanışmada ise en çok Ronaldo ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar arasında olan diyalog dikkat çekmişti. İkilinin ne konuştuğu büyük merak konusu uyandırmıştı.

"Noronha sana sevgilerini gönderdi"

İki oyuncunun Portekiz Milli Takımı kulüp doktoru hakkında konuşulduğu öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı doktoru Joao Carlos Noronha'dan Kamerunlu forvet Aboubakara'a selam getirdiği öğrenildi.

Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" dedi. Aboubakar ise gülümseyerek teşekkür etti.

Ronaldo ve Aboubakar arasındaki diyalog ortaya çıktı İZLE

Ameliyatını Noronha gerçekleştirdi

30 yaşındaki Vincent Aboubakar, Porto döneminde ağır bir sakatlık geçirmişti. Aboubakar'ın ameliyatını ise o dönemde Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti.