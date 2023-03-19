Ronaldo'dan nefis frikik golü Performansındaki düşüş nedeniyle eleştirilen, daha üç gün önce kötü performansı nedeniyle sahadan sinirli ve tepkili bir şekilde ayrılan Ronaldo, bu kez attığı golle adından söz ettirdi...

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 21. haftasında Abha'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 78. dakikada Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Anderson Talisca'nın (p) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Abha'nın tek golüyse 26. dakikada Ahmad Mohammed'den geldi.

Gençlik yıllarını hatırlattı

Sene başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo 78. dakikada attığı frikik golüyle gençlik yıllarını hatırlattı.

Performansındaki düşüş nedeniyle eleştirilen, daha üç gün önce kötü performansı nedeniyle sahadan sinirli ve tepkili bir şekilde ayrılan Ronaldo bu kez attığı golle adından söz ettirdi.

Coşkulu sevinç yaşadı

Uzun bir aranın ardından muhteşem bir frikik golü atan yıldız oyuncu coşkulu bir sevinçle bu golü uzun zamandır beklediğini gösterdi.

Öte yandan Ronaldo, tarihte 20 takvim yılı boyunca her sene frikikten gol atan dünyadaki tek futbolcu unvanını da elinde tutuyor.