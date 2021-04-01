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    Rummenigge: Haaland'a ihtiyacımız yok, en iyisi bizde

    Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Erling Haaland ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 09:57
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    Rummenigge: Haaland'a ihtiyacımız yok, en iyisi bizde

    Daha önce çıkan haberlerde; Bayern Münih'in, yaz aylarında Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Erling Haaland'ı transfer etmek için çalışacağı ifade edilmişti.

    "BU POZİSYONDA EN İYİSİ BİZDE"

    Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Bild'e yaptığı açıklamada, "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama bu pozisyonda dünyanın en iyi futbolcusu bizde. Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor." dedi.

    Rummenigge: Haaland a ihtiyacımız yok, en iyisi bizde #1

    CITY VE MADRID DE İLGİLENİYOR

    Transfer iddialarına göre Haaland'a, Manchester City ve Real Madrid gibi takımların da ciddi derecede ilgisi bulunuyor.

    Bundesliga'da bu sezon Haaland, 21 maçta 21 gol kaydedip 5 asist yaptı. Lewandowski ise 25 karşılaşmada 35 gol kaydetti.

    Rummenigge: Haaland a ihtiyacımız yok, en iyisi bizde #2

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