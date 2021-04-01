Rummenigge: Haaland'a ihtiyacımız yok, en iyisi bizde

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Erling Haaland ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.

Daha önce çıkan haberlerde; Bayern Münih'in, yaz aylarında Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Erling Haaland'ı transfer etmek için çalışacağı ifade edilmişti.

"BU POZİSYONDA EN İYİSİ BİZDE"

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Bild'e yaptığı açıklamada, "Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama bu pozisyonda dünyanın en iyi futbolcusu bizde. Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor." dedi.

CITY VE MADRID DE İLGİLENİYOR

Transfer iddialarına göre Haaland'a, Manchester City ve Real Madrid gibi takımların da ciddi derecede ilgisi bulunuyor.

Bundesliga'da bu sezon Haaland, 21 maçta 21 gol kaydedip 5 asist yaptı. Lewandowski ise 25 karşılaşmada 35 gol kaydetti.