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Sacha Boey forma giydi, Bayern Münih evinde kazandı

Sacha Boey forma giydi, Bayern Münih evinde kazandı Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında evinde Borussia Mönchengladbach 3-1'lik skorla yendi. Galatasaray'dan Alman devine 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sacha Boey ise oyuna 62. dakikada dahil oldu.