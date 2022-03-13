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    Sadio Mane: Gösterişli hayat bana göre değil

    Sadio Mane: Gösterişli hayat bana göre değil

    Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Sadio Mane, gösterişten uzak bir hayatı benimsiyor. Son yaptığı açıklamada "Ronaldo'nun hayatı muhteşem ama bana göre değil" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 16:12
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    Senegalli yıldız, yaptığı açıklamada diğer futbolcuların yaşam stilini değerlendirirken, kendisinin futbolcuların çoğundan farklı bir hayatı olduğunu söyledi.

    Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Mane, "Evet, futbolda kazanılan şöhretin getirdiği gösterişli yaşam tarzını sevmiyorum. Bu, benim ailemden aldığım ve dinimden aldığım terbiye ile alakalı. Kimseyi yargılamak istemiyorum, sadece bu olaylara mesafeli kalmayı tercih ediyorum. Bana göre küçük bir köy çocuğuyken de dünyaca ünlü bir futbolcuyken de en önemli şey kendiniz olabilmektir." ifadelerini kullandı.

    Sadio Mane: Gösterişli hayat bana göre değil #1

    "NEYMAR VE RONALDO GİBİ YAŞAMAK..."

    Magazin dünyasında da adları sıkça geçen Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın hayat tarzı hakkında da konuşan Mane, "Ronaldo ve Neymar'ı sosyal medyadan takip ediyorum ve bu bana yetiyor. Onlara saygı duyuyorum ancak ben o gösterişli hayatı yaşamayı hiçbir zaman istemedim. İkisinin de mükemmel hayatları var ancak bu bana göre bir hayat tarzı değil." dedi.

    Senegalli yıldız bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 25 Premier Lig mücadelesinde 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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