Sadio Mane ve Leroy Sane arasında yumruklu kavga Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam Manchester City, Bayern Münih'i ağırlamıştı. City, rakibini 3-0'lık net skorla geçti. Takımın etkili ismi Sane, oyuna sonradan giren Sadio Mane'nin tepkisini çekti. Hatta olayın büyüdüğü ve Mane'nin takım arkadaşının dudağına yumruk attığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te moraller bozuk. Alman devi, tur şansını mucizelere bıraktı. İngiliz temsilcisi karşısında adeta sahadan silinen Bayern'de en etkili isim Leroy Sane olmuştu.

Eski bir City'li olan Sane, uzaktan şutlarıyla etkili olmaya çalışmış ancak golü bulamamıştı.

Mane ortamı gerdi

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Sadio Mane ise 83. dakikadaki bir pozisyonda Sane'ye çok kızdı. Takım arkadaşına şiddetli şekilde bağıran Mane, ortamın gerilmesine neden olmuştu.

Bild'deki habere göre gerginliğin soyunma odasında da sürdüğü öğrenildi. Mane'nin, Sane'ye yumruk attığı ve ikiliyi takım arkadaşlarının ayırdığı yazıldı.