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    Salah, ailesiyle Anfield Stadyumu'nda

    Salah, ailesiyle Anfield Stadyumu'nda

    Liverpool'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden olan Mohamed Salah, önceki gün ailesiyle birlikte Anfield Stadyumu'nda çekilen fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 10:29
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    Salah, ailesiyle Anfield Stadyumu'nda

    Premier Lig'de bu sezon teknik direktör Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretine, sezonun bitimine 7 hafta kala son vermişti.

    İngiliz devinin zafere ulaşmasında en önemli rollerden birini de Mısırlı golcü Mohamed Salah üstlenmişti.

    33 MAÇTA 19 GOL

    Liverpool'a 2017 yılında Roma'dan transfer olan Salah, İngiliz ekibiyle bu sezon çıktığı 33 Premier Lig karşılaşmasında 19 gol atarak şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.

    Öte yandan Mısırlı futbolcu, takımına 10 asistlik katkıda da bulundu.

    Salah, ailesiyle Anfield Stadyumu'nda #1

    EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA PAYLAŞTI

    Geçtiğimiz gün Anfield Stadyumu'na eşi ve çocuklarıyla birlikte giden Mohamed Salah, kişisel Twitter hesabı üzerinden ailesi ve kazandığı kazandığı kupalarla birlikte çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

    Salah, ailesiyle Anfield Stadyumu'nda #2

    Salah, ailesiyle Anfield Stadyumu'nda #3

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