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    Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdı

    Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdı

    Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal, penaltılarda Mısır'ı yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:47
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    Afrika Elemeleri'nde Senegal, 1-0 yenildiği mücadelenin rövanşında konuk ettiği Mısır'ı, 90 dakikalık normal sürede 1-0 mağlup etti.

    Kazanan yine penaltılarda belli oldu Maçta uzatmalarda da gol olmazken Senegal penaltı atışları sonucu 3-1 galip gelerek Dünya Kupası bileti alan ülke oldu.

    TRİBÜNDEN LAZER TUTULDU

    Salah ve Mostafa Mohamed, kullandıkları penaltı atışından yararlanamadı. Sadio Mane yine son penaltıyı gole çevirerek ülkesini Dünya Kupası’nı taşıyan isim oldu.

    Mısırlı futbolcuların penaltı kullandığı esnada Senegal tribünlerinden lazer tutulurken oyuncular zorlu anlar yaşadı.

    Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdı - İZLE

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