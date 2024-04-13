Salih Özcan 90 dakika oynadı! Borussia Dortmund 10 kişiyle kazandı Borussia Dortmund, 10 kişi kaldığı maçta Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1'lik skorla yendi. Bu müsabakada milli futbolcu Salih Özcan 90 dakika forma giydi.

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Almanya Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan müsabakayı konuk ekip Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'un golleri 22 ve 28. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. Mönchengladbach'ın golünü 36. dakikada Maximilian Wöber attı.

Konuk ekipte Karim Adeyemi 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Dortmund, çıkışına devam ediyor

Dortmund ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet aldı. Ev sahibi ekibin ise son 6 maçta 2. mağlubiyeti oldu.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund, puanını 56 yaptı ve Şampiyonlar Ligi potasına girebilmek için umudunu sürdürdü. Mönchengladbach ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, lider Leverkusen'i ağırlayacak. Mönchengladbach ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.