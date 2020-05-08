Sampdoria'da 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Daha önce 7 futbolcusunun koronavirüs olduğu ve virüsü yendiği Serie A ekibi Sampdoria, 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya'dan, bir kötü haber daha geldi...

Serie A ekiplerinden Sampdoria, yaptığı bir açıklama ile koronavirüs testi yapılan futbolcularından 3'ünün, test sonucunun pozitif olduğunu belirtti. Futbolcularda herhangi bir semptomun gözlenmediğini, ancak pozitif olmaları nedeniyle karantinaya alındıklarını belirten İtalyan kulübü, protokoller doğrultusunda durumlarının takip edildiğini söyledi.

YENİ VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜÇÜNCÜ EKİP

Serie A takımlarında dünden bu yana; Torino'da bir oyuncu, Fiorentina'da 3 oyuncu, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yeni koronavirüs vakaları olarak kaydedilmişti.

Sampdoria, yeni vakaların görüldüğü üçüncü ekip oldu. İtalyan ekibinde daha önce 7 futbolcuda daha koronavirüs tespit edilmiş, ancak bu isimlerin virüsü yendiği açıklanmıştı.

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RONALDO YENİ DÖNMÜŞTÜ

İtalya'da koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşanmaya başladığı ilk dönemde Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ülkesine dönerek sosyal izolasyon sürecini ailesiyle birlikte geçiriyordu.

Ancak Serie A'nın başlama ihtimallerine karşın geçtiğimiz hafta Torino'ya dönen Portekizli yıldızın, yaşanan gelişmelerin ardından ne yapacağı da merak konusu oldu.