Şampiyon Inter'de, Hakan Çalhanoğlu imzası: Performansıyla göz doldurdu Inter, Milan'ı 2-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Inter formasını terleten milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise lig boyunca gösterdiği performansıyla öne çıktı.

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ensonhaber.com

İtalya Serie A'da Inter ve Milan arasındaki karşılaşma heyecan dolu bir derbi maçına sahne oldu.

Inter bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Inter rakibi Milan'ı deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitimine henüz beş hafta kala bu kritik galibiyetle, şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Inter, 2020-2021 yılında gelen şampiyonluğun ardından 3 yıl sonra yeniden ipi göğüslemeyi başardı.

Hakan Çalhanoğlu şampiyonlukta büyük rol oynadı

Inter'de maça ilk 11'de çıkan ve 84 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşadı.

Inter formasıyla bu sezon 37 maça çıkan milli oyuncumuz; 13 gol, 3 asistle Inter'in şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Milli futbolcu daha önce 4 sezon da Milan'da forma giymişti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Bundesliga'da oynadığı 8 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.