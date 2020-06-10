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    Samu Castillejo, silahlı soyguna uğradı

    Milan forması giyen Samu Castillejo, silahlı iki kişi tarafından soyulduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 10:31
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    Samu Castillejo, silahlı soyguna uğradı

    Milan'ın 25 yaşındaki İspanyol yıldızı Samu Castillejo silahlı soyguna uğradı.

    Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Castillejo, ''Milano'da her şey yolunda mı? Az önce yüzüme silah tutan iki adam tarafından soyuldum'' dedi.

    KIRMIZI IŞIKTA SOYGUNA UĞRADI

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; trafikte aracıyla seyir halindeki Castillejo kırmızı ışıkta durduktan sonra soyguna uğradı.

    İspanyol futbolcuya silah çeken soyguncular, oyuncunun lüks saatini çalıp kaçtı. Castillejo, 2018 yazında Villarreal'den Milan'a transfer olmuştu.

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