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Samuel Eto'o'ya men cezası! FIFA kararı duyurdu

Samuel Eto'o'ya men cezası! FIFA kararı duyurdu FIFA Disiplin Kurulu, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.