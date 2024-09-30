Samuel Eto'o'ya men cezası! FIFA kararı duyurdu
Haber Merkezi

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya FIFA'dan kötü haber geldi.

FIFA Disiplin Kurulu, Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.

Eto'o'nun Kamerun'u temsil eden hiçbir maça 6 ay boyunca gidemeyeceği ifade edildi.

KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA UYGUNSUZ DAVRANIŞTA BULUNDU

Deneyimli futbol adamı, FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.

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Ercan Ertan
Editör