Sergio Agüero'nun kalp rahatsızlığı ekranlara yansıdı Yaşadığı kalp sorunları sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun rahatsızlığı canlı yayında görüldü.

2021 yılında efsaneleştiği İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den İspanya'ya Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, burada kalbinden rahatsızlık yaşadığı için futbol kariyerini noktalamıştı.

Arjantinli golcü, ünlü İspanyol Twitch yayıncısı Ibai Llanos'un yayınına katıldı. Agüero burada sevenlerini korkuttu. 34 yaşındaki isim yayın sırasında talihsiz bir olay yaşadı.

Kalp rahatsızlığı yaşadı

Agüero birden kendi tanımladığı şekliyle "mini aritmi" yaşadı ve sağlığını kontrol etmek için cep telefonunu kullandı.

Yayıncı Llanos'un Agüero'nun cevap vermediğini görünce neler olduğunu sordu. O an cep telefonunu kontrol eden eski futbolcu "Sanırım küçük bir ritim bozukluğum var." dedi.

"Bir çipim var ve beni algılayacak"

Yayıncı doktora gitmeyi teklif ederken Agüero teklifi reddederek, "Hayır, çünkü bir çipim var ve beni algılayacak." diyerek hem yayıncı arkadaşını hem de izleyenleri rahatlattı. Ardından yayına son verildi.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.