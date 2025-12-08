Sergio Ramos, Meksika'dan ayrılıyor!

- Sergio Ramos, Monterrey'deki son maçının ardından kulübe veda etti.
- Ramos'un sözleşmesi 2025 sonunda bitmesine rağmen Avrupa'dan teklifler bekliyor.
- Kariyerinde Real Madrid, Sevilla ve PSG gibi takımlarda oynayan oyuncu, futbol kariyerine devam etmek istiyor.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un formasını giydiği Monterrey, 2025 Meksika Ligi Apertura Turnuvası'nın yarı final maçında Toluca'ya 3-2 yenildi ve elendi.
Karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Ramos, maçın ardından TUDN'ye verdiği röportajda Monterrey'e veda ettiğini doğruladı.
"BUGÜN SON MAÇIM"
İspanyol stoper "Geçen hafta çok net bir şekilde belirttim, bugün son maçım" dedi.
AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Monterrey ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek Ramos, futbola devam etmek istiyor.
Yıldız oyuncunun, özellikle Avrupa'dan teklif beklediği ve gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.
KARİYER İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen 39 yaşındaki isim, Sevilla ve PSG formalarını da giymişti.
İspanyol savunmacı, kariyerinde çıktığı 848 maçta 124 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.