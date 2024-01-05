Sergio Ramos, Sevilla taraftarlarıyla tartıştı Sevilla'nın kaptanı Sergio Ramos, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından kendisini eleştiren taraftarla tartışma yaşadı.

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ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 19. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Sevilla'da kötü gidiş devam ederken şok bir olay daha meydana geldi.

Sevilla'nın kaptanı Sergio Ramos, maç sonu röportajı sırasında taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Bu eleştirilere cevap veren İspanyol savunmacı tribünlerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

"Artık çenenizi kapatın"

Taraftarın tepkisine sert bir dille cevap veren 37 yaşındaki yıldız stoper, şu ifadeleri kullandı:

Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Mümkünse artık çenenizi kapatın!

Üst üste ikinci, toplamda 9. mağlubiyetini alan Sevilla, ligde yalnızca 3 maç kazanabildi ve 16 puanla 16. sırada yer alıyor.