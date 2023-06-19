Sergio Rico, komadan çıktı Attan düşen Paris Saint-Germain kalecisi Sergio Rico, 28 Mayıs'ta bu yana yoğun bakımda kalıyordu. 29 yaşındaki file bekçisinin eşi Rico'nun sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Fransa Ligue 1'de Strasbourg maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden PSG'de, şok bir gelişme yaşanmıştı.

Takımının şampiyonluğu kutladığı gecenin sabahında trajik bir kaza yaşayarak attan düşen başarılı kaleci Sergio Rico, hastaneye kaldırılmıştı. İspanyol eldiven, bu kaza sonrasında yoğun bakıma alınarak tedavi gördü.

28 Mayıs'tan beri hastanede olan Sergio Rico komadan çıktı. Futbolcunun eşi, Seville'daki Virgen del Rocio Hastanesi'nde bulunan Rico'nun bilincinin yerine geldiğini duyurdu.

"Sonunda tünelin ucunu görüyoruz"

İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, Rico'nun kendisine tepki verdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu.

2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden kaleci, bu sezon Paris Saint-Germain'de forma şansı bulamadı.