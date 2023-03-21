Sevilla'nın yeni hocası Jose Luis Mendilibar oldu Sevilla, Jorge Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen ve Manchester United'le eşleşen Sevilla'da ligde işler yolunda gitmiyordu.

Alınan kötü sonuçların ardından İspanyol ekibi takımın Arjantinli çalıştırıcısı Jorge Sampaoli'yle yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar, Sampaoli'nin yerini çabuk doldurup takımı Jose Luis Mendilibar'a emanet etti.

Yaklaşık 1 senedir görev yapmıyor

LaLiga'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.

Sevilla 14. sırada yer alıyor

26 haftası geride kalan La Liga'da Sevilla, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. İspanyol ekibi, küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor.