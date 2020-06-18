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    Sheffield United, teknolojinin kurbanı oldu

    Sheffield United, teknolojinin kurbanı oldu

    Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan Premier Lig'de skandal bir olay yaşandı. Gol çizgisi teknolojisinin bozulması, Sheffield United'ın 3 puanı almasını engelledi.
    • AA
    • 18.06.2020 - 10:26
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    Sheffield United, teknolojinin kurbanı oldu

    Koronavirüs nedeniyle ara berilen İngiltere Premier Ligi, dün akşam oynanan Aston Villa-Sheffield United maçıyla yeniden başladı.

    0-0 sona eren karşılaşmaya ise 'çalışmayan' gol çizgisi teknolojisi damga vurdu.

    HAKEM KOLUNDAKİ SAATİ GÖSTERDİ

    Mücadelenin 43. dakikasında gelişen Sheffield United atağında top çizgiyi geçse de hakem tarafından gol verilmedi. Oyuncuların yoğun itirazı üzerine kolundaki saati gösteren hakem, teknolojinin uyarı vermediğini söyleyerek oyunu devam ettirdi.

    ÖZÜR DİLEDİLER

    Öte yandan Premier Lig'in gol çizgisi teknolojisi sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.

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