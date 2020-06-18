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Sheffield United, teknolojinin kurbanı oldu
Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan Premier Lig'de skandal bir olay yaşandı. Gol çizgisi teknolojisinin bozulması, Sheffield United'ın 3 puanı almasını engelledi.
- AA
- 18.06.2020 - 10:26
Koronavirüs nedeniyle ara berilen İngiltere Premier Ligi, dün akşam oynanan Aston Villa-Sheffield United maçıyla yeniden başladı.
0-0 sona eren karşılaşmaya ise 'çalışmayan' gol çizgisi teknolojisi damga vurdu.
HAKEM KOLUNDAKİ SAATİ GÖSTERDİ
Mücadelenin 43. dakikasında gelişen Sheffield United atağında top çizgiyi geçse de hakem tarafından gol verilmedi. Oyuncuların yoğun itirazı üzerine kolundaki saati gösteren hakem, teknolojinin uyarı vermediğini söyleyerek oyunu devam ettirdi.
ÖZÜR DİLEDİLER
Öte yandan Premier Lig'in gol çizgisi teknolojisi sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.