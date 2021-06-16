Sierra Leone 25 yıl sonra ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nda

Sierra Leone 25 yıl sonra ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nda

Sierra Leon, Benin'i 1-0 mağlup ederek 2022'de gerçekleştirilecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermeye hak kazandı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, Benin'i 1-0 mağlup ederek 25 yıl sonra ilk defa Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Kamerun'da düzenlenecek 2022 AFCON turnuvası elemelerinde Sierra Leone'nun Leone Yıldızları adı verilen takımı ile Angola'nın Les Ecureuils isimli takımı, Gine'deki General Lansana Conte Stadı'nda karşılaştı.

TARİHİ GOL KAMARA'DAN

Sierra Leone'nun oyuncusu Kei Kamara, maçın 19'uncu dakikasında penaltıdan attığı golle takımını, 2022 AFCON turnuvasına taşıdı.

Böylece Sierra Leone, 1996 yılında beri ilk defa AFCON turnuvasına katılmaya hak kazandı.