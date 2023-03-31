Simone Inzaghi: Hakan'ın takım için önemini biliyoruz Serie A ekibi Inter'de forma giyen ve yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalacak milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında takımın teknik direktörü Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelede Hakan Çalhanoğlu, sakatlanarak 38. dakikada kenara gelmişti.

La Gazetta dello Sport'un iddiasına göre Çalhanoğlu, sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcunun Inter'in oynayacağı 5 maçta sahada olamayacağı da ifade edildi.

"Hakan Çalhanoğlu'nun takım için önemini biliyoruz"

Bunun üzerine lacivert-siyahlı ekibin teknik direktörü Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: