Simone Inzaghi: Hakan'ın takım için önemini biliyoruz

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelede Hakan Çalhanoğlu, sakatlanarak 38. dakikada kenara gelmişti.
La Gazetta dello Sport'un iddiasına göre Çalhanoğlu, sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcunun Inter'in oynayacağı 5 maçta sahada olamayacağı da ifade edildi.
"Hakan Çalhanoğlu'nun takım için önemini biliyoruz"
Bunun üzerine lacivert-siyahlı ekibin teknik direktörü Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Hakan Çalhanoğlu'nun takım için önemini biliyoruz, Skriniar ve Dimarco için de aynı durum geçerli. Sağlık ekibi ile birlikte her gün durumlarını kontrol ediyoruz. Bir an önce iyileşmelerini sağlamaya çalışacağız. Çok fazla maç var ve herkese ihtiyacımız var."