Sırbistan, Kamerun'la berabere kaldı

Dünya Kupası'nda Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya gelirken mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan Kamerun-Sırbistan maçına Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar damga vurdu.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken Kamerun'un golleri 29. dakikada Jean Charles Castelletto, 64. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in ayağından geldi.

3-1 öne geçtiği maçta 1 puana razı olan Sırbistan'ın golleri ise 45+1'de Strahinja Pavlovic, 45+3'de Sergej Milinkovic-Savic ve 53'de Aleksandar Mitrovic'den geldi.

Aboubakar nefis oynadı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Martin Hongla'nın yerine oyuna giren Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent Aboubakar, 64. dakikada attığı gol ve 66. dakikada Choupo-Moting'e yaptığı asist ile tarihe geçti.

30 yaşındaki futbolcu, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında yedek kulübesinden oyuna dahil olup hem gol atıp hem asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

N'Koudou yine sonradan girdi

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, 81. dakikada Bryan Mbeumo'nun yerine oyuna girdi.

Kevin N'Koudou grubun ilk maçı olan İsviçre karşılaşmasında da 74. dakikada Karl Toko-Ekambi'nin yerine oyuna girmişti.

Bu sonucun ardından iki takımda gruptaki ilk puanlarını aldı ve 3'er puanlı İsviçre ve Brezilya'dan 1 maç fazla oynamalarına rağmen bu iki takımın arkasında kaldı.

Grubun son maçlarında Kamerun, Brezilya ile karşılaşırken Sırbistan, İsviçre ile mücadele edecek.