Sosyal medya yüzünden futbolu bıraktı İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Smith'in, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da listesinde olduğu biliniyordu.

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İngiltere 3. Lig ekiplerinden Southend United forması giyen İngiliz kaleci Ted Smith; her maç sonrası Twitter üzerinden kendisine yazıların yorumları okuduğunu ve bu durumun psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, futbol hayatına nokta koyduğunu söyledi.

''PSİKOLOĞA BİLE GİTTİM''

Bu durumla baş edebilmek adına profesyonel destek almayı da denediğini belirten Smith, hiçbir çabasının sonuç vermediğini belirtti.

Smith, ''Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Bu soruyu kendime defalarca sordum ve futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir. Umarım söylediklerim başkalarının hayatının futboldan daha değerli olduğu fark etmelerine yardımcı olabilir.'' ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da kadrosuna katmak istediği bilinen Ted, İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını da giymişti.

Ancak ciddi bir sakatlık geçiren 24 yaşındaki kaleci, 18 ay sonra sahalara yeniden dönmesinin ardından sosyal medyada birçok olumsuz eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı.