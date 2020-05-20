Soygunda Salah maskesi taktılar Liverpool forması giyen Salah'ın ülkesi Mısır'da, ilginç bir olay yaşandı. Kahire'de soygun yapan bir hırsızlık çetesi, soygun sırasında yıldız futbolcunun maskesini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Hassanein Heikal Caddesi'nde bulunan bir mağazayı soymaya çalışan dört kişilik silahlı bir çete, soygun sırasında Liverpoollu futbolcu Mohamed Salah'ın maskesini taktı.

YAKALANDILAR

Güvenlik güçlerinin mağazaya yaklaşmasıyla kaçmaya çalışan soyguncular, polis tarafından yakalandı. Dört soyguncunun da Mısır'daki bir hırsızlık çetesine üye olduğu açıklandı.

Öte yandan soygun sırasında Salah'ın maskesini kullanan çete üyeleri, akıllara fenomen dizi La Casa de Papel'i getirdi.