St. Pauli, 13 yıl sonra Bundesliga'ya yükseldi Bundesliga 2'nin 33. haftasında Osnabrück'ü 3-1 mağlup eden St. Pauli, Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

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Almanya Bundesliga 2'nin 33. hafta mücadelesinde St. Pauli ile Osnabrück karşı karşıya geldi.

Millerntor Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla St. Pauli oldu.

Ev sahibi takımın gollerini 7 ve 58. dakikalarda Oladapo Afolayan, 68. dakkiada ise Marcel Hartel kaydetti. Osnabrück'ün tek golünü ise 90+1'de penaltıdan Lars Kehl kaydetti.

St. Pauli, Bundesliga'ya çıktı

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten St. Pauli, 3. sıradaki Fortuna Düsseldorf'un 6 puan önüne geçti ve gelecek sezon Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Son olarak 2010-2011 sezonunda Bundesliga'da mücadele eden St. Pauli tam 13 yılın ardından Almanya'nın en üst ligine yeniden yükselmiş oldu. Ligden düşmesi daha önce belli olan Osnabrück ise 25 puanla son sırada kaldı.

Hostein Kiel ile St. Pauli, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecekler.

İki takımın kalan maçları

Ligin bir sonraki maç haftasında St. Pauli deplasmanda Wiesbaden ile karşılaşırken, Ösnabrück evinde Hertha Berlin ile karşılaşacak.